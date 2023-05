Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen haben auch in Sangerhausen einen stressigen Beruf. Die Einrichtungen versuchen dies mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen aufzufangen. Hier: Mitarbeiterin Sabrina Volkmann greift einer Bewohnerin im AWO-Seniorenzentrum "Am Rosengarten" unter die Arme.

Archivbild: Maik Schumann