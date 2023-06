Himmel über Mansfeld-Südharz Von Eurofighter bis Ferienflieger - Was ist los im Luftraum über Sangerhausen?

Ein Blick auf das, was direkt über dem Landkreis Mansfeld-Südharz fliegt, bringt so manche Überraschung zu Tage. Vom Eurofighter bis zum Urlaubsflieger ist alles dabei - und auch aus dem All schaut regelmäßig Besuch.