Lucia bringt in der dunklen Jahreszeit Licht und Geschenke

Tilleda/MZ - Seit nunmehr zehn Jahren wird in Tilleda ein besonderer Brauch gepflegt: Das Lucia-Fest. Initiator Donald Hilbert hatte es einst mitgebracht, nachdem er seinen Lebensmittelpunkt im Ort am Kyffhäuser gefunden hatte. Der Pfarrer im Ruhestand lernte das Fest bei einer Schulung im Schloss Donndorf kennen. Das Lucia-Fest wird um den 13. Dezember, dem Lucia-Tag, in nordischen Ländern, hauptsächlich in Schweden, gefeiert. Dabei wird an die Märtyrerin Lucia erinnert, die während der Christenverfolgung im Römischen Reich versteckten Christen Essen brachte. Sie folgte dabei einer Katze in die Katakomben. Um die Hände frei zu haben, setzte sie sich einen Lichterkranz auf den Kopf.