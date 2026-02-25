Noch steht nicht fest, ob die Risse im Südharz auf ein einziges oder mehrere Tiere zurückzuführen sind. Die Tierhalter sind in Sorge.

Luchs in Verdacht: Warum die Häufung der Angriffe Experten vor ein Rätsel stellt

Südharz/MZ. - Wer im Südharz Schafe hält, ist alarmiert: Innerhalb eines Monats sind an mehreren Orten insgesamt 27 Schafe gerissen worden. Doch der erste Verdacht, es könnte ein Wolf gewesen sein, hat sich nicht bestätigt. Vielmehr deuten die Begutachtung durch einen Experten und erste Laborbefunde darauf hin, dass ein Luchs die Tiere getötet hat.