Love-Sea-Festival am Stausee Kelbra findet erst 2023 statt

Das wird's dieses Jahr nicht geben: Party-Stimmung - hier bei einer früheren Auflage des Love-Sea-Festivals - am Stausee Kelbra.

Kelbra/MZ - Für viele junge Leute aus der Region und weit darüber hinaus wäre es der Veranstaltungshöhepunkt dieses Sommers geworden, doch die Mitteldeutsche Verwaltungs- und Veranstaltungsgesellschaft UG hat kurzfristig die Reißleine gezogen: Das mehrtägige Love-Sea-Festival, das an diesem Donnerstag am Stausee Kelbra (Mansfeld-Südharz) beginnen sollte, findet in diesem Jahr nicht statt.