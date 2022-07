Jeder der sieben Abgeordneten aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz hat der MZ in einem selbst verfassten, kurzen Text Vorschläge gemacht. Einige wollen den Kern des Problems anpacken, andere Geld verteilen. Wer sich wie positioniert, lesen sie hier.

Sangerhausen/MZ - Gaskrise, Energiekrise, Inflation - bei den Bürgern wird das Geld immer weniger im Portemonnaie. Viele machen sich Sorgen, wie ihre Situation in einem halben Jahr, vielleicht sogar schon in einem Monat sein wird. Der Ruf nach politischer Hilfe ist dabei schnell formuliert. Wir haben das zum Anlass genommen, die Frage an die sieben Abgeordneten im Bundestag und im Landtag weiterzugeben.