Wippra/MZ. - Es dürfte die größte Waldpflanzaktion in Mansfeld-Südharz in diesem Jahr werden: Am 23. März laden die Lions-Clubs Sangerhausen, Hettstedt und Eisleben gemeinsam dazu ein, an den Pferdeköpfen zwischen Grillenberg und Wippra 8.000 Bäume für einen neuen Wald in die Erde zu bringen.