Lions Club und Kanoniere sammeln beim Stadtfest in Sangerhausen Spenden für Flutopfer

Sangerhausen/MZ - Die Folgen der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz rufen auch in unserer Region immer noch viel Mitgefühl hervor. So hat sich der Lions Club Sangerhausen dazu entschlossen, beim Altstadtfest am Wochenende eine Spendenaktion durchzuführen.

Einnahmen aus Gulaschkanone gehen an die Flutopfer

„Wir bieten Essen aus der Gulaschkanone an und die Einnahmen gehen an die Flutopfer in Westdeutschland“, sagt Klaus Friz, Mitglied des Lions Clubs und langjähriger Organisator des Kobermännchenfestes. Unterstützen wird die Essensausgabe durch die Jugendfeuerwehr Wallhausen. Dementsprechend geht die Hälfte des Erlöses an sie, der Rest an die Flutopfer. Am Samstag soll es Erbsensuppe geben, am Sonntag Nudeln mit roter Soße für die Kinder und Gulasch. Alle Gerichte kosten fünf Euro.

Wer oder was genau in Westdeutschland unterstützt werden soll, wird mit dem Lions Club Wuppertal abgesprochen. „Vor drei Wochen habe ich den Kontakt hergestellt“, sagt Friz. Man wolle das Geld für ein bestimmtes Projekt einsetzen und nicht einfach auf ein Spendenkonto überweisen, sagt Friz. Die Situation, so schilderten es auch die Menschen in Wuppertal, sei schlimm. „Einige Mitglieder der Lions Clubs dort sind auch selbst betroffen“, so Friz.

Verkehrsbehinderungen und Sperrungen zum Fest

Unterstützt werden die Flutopfer auch vom Verband der Schwarzpulverkanoniere. Diese haben bereits zugesagt, sich mit 1.000 Euro zu beteiligen.

Unterdessen müssen die Einwohner in Sangerhausen zum Altstadtfest mit Verkehrsbehinderungen rechnen, teilte die Stadtverwaltung mit. Ab Dienstag, 31. August, wird der Parkplatz in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße und die Straße in diesem Bereich voll gesperrt. Der Marktplatz wird ab Donnerstag, 2. September, 18 Uhr, und der Parkplatz Innenstadt Süd (Marktsüdseite) ab 3. September, ab 7 Uhr voll gesperrt.