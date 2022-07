Lindenberg und mehr in der Sangerhäuser Rosenarena

Sangerhausen - An einem lauen Sommerabend mit der oder dem Liebsten unter freiem Himmel einen netten Film schauen? In Sangerhausen gibt es nach der Coronazwangspause wieder ein Sommerkino, und zwar in der Rosenarena, der überdachten Bühne des Europa-Rosariums. Das kündigte jetzt Heiko Leßmann, der Marketingchef der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, an. Gespielt wird Ende dieses Monats an drei Abenden hintereinander.

