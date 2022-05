Leserärger in Sangerhausen: Muss Corona-Test vor Arztbesuch bezahlt werden?

Ein Sangerhäuser will sich wegen seiner Schluckbeschwerden behandeln lassen. Doch so einfach ist das nicht.

Sangerhausen/MZ - Der Sangerhäuser Harald P. (vollständiger Name ist der Redaktion bekannt) ärgert sich. Wegen seiner Schluckbeschwerden wollte der 68-Jährige den Hausarzt aufsuchen. An der Praxis angekommen, stoppte ihn ein Schild. „Darauf steht, dass das Betreten der Praxis nur mit einem Schnelltest aus einem Testzentrum möglich ist, zum Beispiel am Obi-Markt, wenn man Erkältungssymptome hat“, schildert der Sangerhäuser, der doppelt gegen Covid 19 geimpft ist.