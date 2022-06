Leon Bergner (SPD): In der Bildung vorankommen

Er will eine bessere Ausstattung der Schulen erreichen.

Leon Bergner ist 23 Jahre alt • aus Sangerhausen • in der SPD seit 2017 • ledig • keine Kinder • Student Lehramt Englisch • Ausbildung zum Steuerfachangestellten • Vorsitzender des SPD-Stadtverbands in Sangerhausen • Listenplatz 31

Mit 23 Jahren ist Leon Bergner der jüngste Kandidat unter den Landtagsanwärtern. Nichtsdestotrotz will sich der Sangerhäuser nicht verstecken. Sein Thema sei die Bildung, sagt er. Als aktuell noch Lehramtsstudent Englisch für die Realschule steckt er ohnehin noch mitten im Bildungssystem drin, die Schulzeit ist freilich auch nicht lange her. „Ich habe das Gefühl, dass hier einige Schritte nach hinten gegangen worden sind“, sagt er und lässt an Bildungsminister Marco Tullner (CDU) kein gutes Haar.