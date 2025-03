Manfred Brodhuhn (l.) und Wolfgang Jache bringen einen Leimring am Stamm der Rotblühenden Kastanie an.

Rottleberode/MZ. - Sie soll wieder zu einer der schönsten Alleen in Mansfeld-Südharz werden: die Rottleberöder Kastanienallee, die sich entlang der Hauptstraße von der Grundschule bis zur Kreuzung nach Stolberg zieht. Jetzt haben über ein Dutzend Mitglieder vom Heimat- und Traditionsverein Leimringe an den jungen Bäumen angebracht, um sie vor den äußerst gefräßigen Kastanienminiermotten zu schützen. „Man muss was tun“, sagt die Vorsitzende Uta Brodhuhn, „und der nächsten Generation als ein Stück Geschichte weitergeben.“