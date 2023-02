Die Vorsitzende des Schulelternrats der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt hat Bildungsministerin Feußner eingeladen, um über den Lehrermangel an den Schulen zu sprechen. Was die Ministerin dazu sagt und zudem angekündigt hat.

Bildungsministerin Eva Feußner mit einer Ankündigung zu Besuch in Schule in Allstedt

Allstedt/MZ - Nein, Katrin Koch wollte das alles nicht mehr so hinnehmen. Seit Oktober ist sie Vorsitzende des Schulelternrats der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt. Als Mutter erlebt sie hautnah mit, wie sich Lehrermangel anfühlt: Jene, die an der Schule die Stellung halten und Vertretungsstunden schrubben, laufen am Limit. Schüler sorgen sich um die Prüfung und Eltern um die Zukunft ihrer Kinder.