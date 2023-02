Besonders an kleinen Schulen mit generell wenig Lehrern macht sich der Ausfall von ein oder zwei Lehrkräften besonders bemerkbar. In einer Grundschule in Mansfeld-Südharz fällt teilweise jede zweite Schulstunde aus.

Sangerhausen/MZ - 53,03 Prozent – der Wert sorgt erst mal für einen Schreck. Er steht in einer Übersicht, mit der die Landesregierung eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Thomas Lippmann (Linke) beantwortet hat. Lippmann wollte wissen, wie es an den staatlichen Schulen in Sachsen-Anhalt um die Unterrichtsversorgung bestellt ist. 53,03 Prozent sind dort für die Grundschule Thyratal in Rottleberode vermerkt.