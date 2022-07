Laubenbrand - Rauchsäule über Sangerhausen kilometerweit zu sehen

Feuerwehren Oberröblingen und Sangerhausen am Sonntagmorgen im Einsatz.

Diese Rauchsäule war am Sonntagmorgen in Sangerhausen weithin sichtbar.

Sangerhausen - Weithin sichtbar war die Rauchsäule am Sonntagmorgen. Grund war ein Laubenbrand in der Erich-Weinert-Straße in Sangerhausen. Der Garten gehört zum Kleingartenverein Sonnenland. Die Feuerwehren Sangerhausen und Oberröblingen mussten ausrücken, hatten den Brand dann schnell unter Kontrolle. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.