Laube brennt vollständig nieder

Wallhausen

- Die große schwarze Rauchwolke war kilometerweit in der Goldenen Aue zu sehen: Aus bislang unbekannter Ursache ist Dienstagmittag eine Gartenlaube nahe Wallhausen in Flammen aufgegangen. Das Gebäude, das am Burgweg auf einer Anhöhe nördlich des eigentlichen Ortes liegt, brannte Polizeiangaben zufolge trotz schnellen Einsatzes der Feuerwehr völlig ab.

Der Besitzer des Gebäudes, ein 54-jähriger Mann, wurde durch das Feuer verletzt. Der Mann erlitt offenbar eine Rauchvergiftung. Er wurde von einem Notarzt untersucht und vom Rettungsdienst in die Helios-Klinik im nahe gelegenen Sangerhausen zur weiteren Behandlung gebracht.

Feuerwehr mit 45 Einsatzkräften vor Ort

Das Feuer war gegen 12.45 Uhr von einem Zeugen entdeckt worden. Kurze Zeit später wurde auch der verletzte Grundstückbesitzer außerhalb der Laube entdeckt. Bei den Löscharbeiten war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort: 45 Einsatzkräfte eilten mit zwölf Fahrzeugen zum Unglücksort und löschten.

„Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Waldstück übergriffen“, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan. Zuvor hatte es Meldungen gegeben, dass sich in dem Gebäude noch insgesamt sechs Gasflaschen befinden und so unter Umstände dadurch eine Explosion drohe. Auch dazu kam es zum Glück nicht.

Die Kripo ist nun dabei, die Ursache des Feuers zu ermitteln. Spezialisten werden vermutlich an diesem Mittwoch den Brandort untersuchen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.