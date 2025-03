Was die Gemeindeverwaltung Südharz empfiehlt, um rechtzeitig vor der Urlaubssaison oder in dringenden Fällen das Dokument ausgestellt zu bekommen.

Für Reisen in Länder außerhalb der Europäischen Union wird ein Resiepass benötigt.

Südharz/MZ. - Rechtzeitig vor der Reisesaison kommt ein wichtiger Hinweis vom Einwohnermeldeamt der Gemeinde Südharz (Mansfeld-Südharz): Wer einen neuen Reisepass benötigt, also in Länder außerhalb der Europäischen Union reisen will, sollte ihn frühzeitig beantragen. Wie Hauptamtsleiterin Verena Lungershausen begründet, könne die Bearbeitungszeit für neu auszustellende Reisepässe bis zu acht Wochen betragen.