Lange Wartezeiten auf den Bus in Eisleben ebneten den Weg für die Liebe vor 67 Jahren

Sangerhausen/MZ - Der Geschichte nach könnten lange Wartezeiten auf den Bus in Eisleben den Weg zur großen Liebe geebnet haben. Doch das ist schon eine Weile her, genauer gesagt rund 67 Jahre. Damals hatte die junge Edelburg Wieprecht eine Ausbildung zur Näherin und Schneiderin in Eisleben bekommen und fuhr täglich mit dem Bus zur Arbeit und zurück.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<