Sangerhausen/MZ. - Die Bauernproteste in Sachsen-Anhalt gehen weiter: Wie die Polizeiinspektion Halle am Dienstagnachmittag mitteilte, sind an diesem Mittwoch im Süden des Landes Aktionen an den Autobahnen 9, 14, 38 und 143 geplant.

„Nach derzeitigem Stand beabsichtigen die Anmelder, in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr die Auffahrten auf die Autobahnen zu blockieren“, teilte Polizeisprecher Michael Ripke mit. In Mansfeld-Südharz sind die Auffahrten Berga, Roßla, Sangerhausen-Süd, Allstedt und Eisleben der Südharzautobahn A 38 betroffen.

Die Polizei werde mit Einsatzkräften vor Ort sein und die Versammlungen begleiten, hieß es weiter. Es sei außerdem mit einem höheren Verkehrsaufkommen allen Ausweichrouten zu rechnen. „Autofahrer sollten sich darauf einstellen und auch mehr Zeit einplanen“, sagte Ripke.

Gesperrt seien aber nur die Auffahrten. Die Autobahnen könnten grundsätzlich an allen Anschlussstellen verlassen werden.