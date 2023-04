Der Landkreis Harz wappnet nicht gegen künftige Waldbrände mit einem Löschflugzeug. Weil auch in Mansfeld-Südharz das Risiko von Waldbränden steigt, will sich Landrat André Schröder finanziell an den Vorhaltekosten beteiligen.

Landrat von Mansfeld-Südharz will Beteiligung an Flugzeug aus dem Harz

Sangerhausen/MZ - Glaubt man Klimaforschern, werden trockene Sommer in Zukunft zunehmen, das gilt für Deutschland genau so wie für den Landkreis Mansfeld-Südharz. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit von Bränden parallel an. Vor diesem Hintergrund dürfte auch der Vorschlag von Landrat André Schröder zu sehen sein, der sich beim jüngsten Kreistag dafür aussprach, dass sich der Kreis an den Vorhaltekosten für das Löschflugzeug beteiligt, das kürzlich im Landkreis Harz stationiert wurde.