Die Hochwasserlage am Stausee Kelbra hat sich in der Nacht zu Mittwoch nach Angaben von Landrat André Schröder (CDU) etwas entspannt. Allerdings wird der Helme-Pegel in Bennungen im Laufe des Tages auf über zwei Meter steigen.

Kelbra - Landrat André Schröder (CDU) gibt beim Helme-Hochwasser vorsichtige Entwarnung: Die Kapazitätsgrenze der Talsperre in Kelbra sei in der Nacht erreicht worden. Die Zuflussmenge in den Stausee ist seinen Angaben zufolge aber rückläufig und liegt derzeit bei etwa 60 Kubikmetern pro Sekunde. Deshalb werde der Pegel in Bennungen im Laufe des Tages moderat auf über zwei Meter steigen, so dass die Alarmstufe 4 erhalten bleibt und das Maximum des Flussbetts weiterhin genutzt werden müsse. „Allerdings drohen derzeit keine weiteren Evakuierungen oder Überflutungen in Ortslagen“, sagte der Landrat am Dienstagvormittag.