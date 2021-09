Landrat André Schröder stellt sich dem Kreisseniorenrat vor

Sangerhausen/MZ - Der neue Landrat André Schröder (CDU) hat sich am Montagnachmittag dem Kreisseniorenrat vorgestellt. Dabei sicherte er dem Gremium, das als Interessenvertreter für alle Senioren im Landkreis gilt, zu, als Landkreis „weiter ein verlässlicher Partner zu sein“. So wolle man in ein paar Wochen eine Broschüre herausbringen, die wichtige Hinweise enthalte, etwa zu Patientenverfügungen, aber auch Notfallnummern.

Zudem sollen ab kommendem Jahr alle wesentlichen Informationen, die jahrelang im gedruckten Amtsblatt erschienen waren, in Ämtern als Lesefassungen ausliegen. Damit soll sichergestellt werden, dass diejenigen, die sich diese Informationen lieber auf Papier zu Gemüte führen, dies auch können. Im Februar hatte der Kreistag entschieden, das Amtsblatt nur noch digital zur Verfügung zu stellen, im März war die letzte Fassung erschienen.

Räumlichkeiten für Treffen des Kreisseniorenrates

Um die Verständlichkeit und damit Bürgernähe zu erhöhen, wolle man vonseiten der Kreisverwaltung mehr auf verständliche Sprache achten, kündigte Schröder an. Auch die Telefonanlage soll demnächst ausgetauscht werden, so dass etwa Telefonnummern auch angezeigt werden könnten. Die Anlage sei mittlerweile so alt, „dass es dafür nicht mal mehr Ersatzteile gibt“, befand der Landrat.

Schröder sicherte dem Kreisseniorenrat auch zu, dass der Landkreis ihm weiterhin Räumlichkeiten für Treffen zur Verfügung stelle. In der Diskussion mit den 23 anwesenden Mitgliedern im Glashaus im Rosarium ging es auch um die Sprechtage des Landrates, die fast ausschließlich in Sangerhausen geplant sind. Schröder zeigte sich dabei offen, diese künftig nach Absprache und in Anpassung an die eigenen Termine gelegentlich auch mal in Eisleben oder Hettstedt abhalten zu können. Gleichzeitig warb er für die Möglichkeit, Sprechstunden auch im Internet wahrzunehmen. „Denn es soll künftig unwichtiger werden, wo der Landrat genau sitzt.“