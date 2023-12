Die Hochwasserlage am Stausee Kelbra hat sich in der Nacht zu Mittwoch offenbar etwas entspannt. Entwarnung gibt es aber noch nicht. Unterdessen sorgten Kite-Surfer für Probleme.

Landkreis spricht von relativ ruhiger Lage in der Nacht

Helme-Hochwasser in MSH

Rund 130 Helfer folgten am Dienstagabend in Oberröblingen spontan einem Aufruf der Feuerwehr und halfen Sandsäcke zu befüllen.

Kelbra - Die Hochwasserlage an der Helme östlich des Stausees Kelbra hat sich in der Nacht offenbar leicht entspannt. Kreissprecherin Michaela Heilek sprach am Morgen von einer „relativ ruhigen Nacht“.