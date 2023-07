Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Diese Nachricht haben am Samstag sehr viele Menschen in Mansfeld-Südharz mit großer Traurigkeit aufgenommen: Maik Menzel, Vollblutmusiker, leidenschaftlicher Musikschullehrer, langjähriger Leiter des Jugendblasorchesters der Kreismusikschule und des Kyffhäuserlandorchesters, hat den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen, wie beliebt Menzel als Lehrer, Musiker und Mensch gewesen ist und wie viele an seinem zuletzt so schweren Schicksal Anteil genommen haben.