Landkreis Mansfeld-Südharz lädt zum Sommerfest statt zum Neujahrsempfang

Bei schönstem Sonnenschein genossen die Gäste den Empfang in der Rosenarena.

Sangerhausen/MZ - Dutzende weiße Tische stehen in Sichtweite der Bühne der Sangerhäuser Rosenarena, mit weißen Hussen überzogen, edel, elegant und sommerlich leicht. Es wird geplaudert, gelacht und genascht. Mit rund einem halben Jahr Verspätung beging der Landkreis am Mittwochabend seinen Neujahrsempfang. Eigentlich seit Jahren im Januar angesetzt und dieses Jahr Corona zum Opfer gefallen, hat der Landkreis aus der Not eine Tugend gemacht - und fertig war der Sommertreff.