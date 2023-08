Anwohner und auch Schulkinder müssen wegen der Sperrung eine kilometerlange Umleitung in Kauf nehmen. Das sorgt für Kritik.

Massive Kritik an der Sperrung

An diesem Durchlass soll gebaut werden.

Wippra/MZ - Autofahrer, die aus Richtung Sangerhausen nach Wippra oder in die umgekehrte Richtung wollen, müssen ab kommenden Montag, 28. August, bis voraussichtlich 6. Oktober eine kilometerweite Umleitung fahren. Wie die Kreisverwaltung am Freitagmittag per Warnapp Biwapp ankündigte, wird die Landesstraße zwischen den Sangerhäuser Ortsteilen Grillenberg und Wippra voll gesperrt.