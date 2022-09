Eisleben/Sangerhausen/MZ - Am Arbeitsplatz, in Gaststätten, öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln sind Nichtraucher klar im Vorteil. Sie haben dort den gesetzlichen Anspruch, vor schädlichem Zigarettenqualm und Passivrauchen geschützt zu sein. Doch zu Hause, in den eigenen vier Wänden, sieht die Situation schon anders aus. Rauchen in der Wohnung, auf dem Balkon oder der Terrasse ist laut Gesetzgeber grundsätzlich erlaubt.