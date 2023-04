Die Polizei ermittelt gegen einen 17-Jährigen. Er soll am Donnerstag versucht haben, große Mengen Schnaps und andere Spirituosen aus einem Supermarkt zu stehlen.

Ladendieb will mit Spirituosen im Wert von 650 Euro an Kassiererin vorbei

Ermittlungen in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Beim Diebstahl von Lebensmitteln und hochpreisigen Spirituosen ist am Donnerstag ein junger Mann in einem Supermarkt am Riethweg im Sangerhäuser Helmepark von einem Mitarbeiter gestellt worden.