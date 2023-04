Kein Aprilscherz: Die Sangerhäuser Feuerwehr hat am Samstag eine 33-Jährige aus einer Notlage auf dem stillen Örtchen der lokalen McDonalds-Filiale retten müssen.

Feuerwehr befreit Frau aus Toilettenkabine bei McDonald´s in Sangerhausen

Sangerhausen/Oberröblingen - Die Einsatzkräfte dachten erst an einen Aprilscherz: Die Sangerhäuser Feuerwehr hat am Samstagvormittag eine 33 Jahre alte Frau aus einer Toilette des McDonald's-Restaurants nahe der A 38 in Sangerhausen befreit.