In der Sangerhäuser Kreisverwaltung kann derzeit eine Ausstellung mit dem Titel „Farbe der Freude“ besucht werden.

Künstler präsentieren „Farbe der Freude“ in der Kreisverwaltung Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - Mit Freude haben am Freitag die Künstlerinnen und Künstler des Projekts „Malwerk“ der Evangelischen Stiftung Neinstedt (ESN) ihre Gemälde und Zeichnungen zur Vernissage „Die Farbe der Freude“ in der Kreisverwaltung Sangerhausen gezeigt. Landrat André Schröder zeigte sich beeindruckt von den vielen Werken, die nun bis Mai in der Kreisverwaltung zu sehen sind.

„Und wieder ist es ein altes Gebäude, das durchbrochen wird von künstlerischen Werken. Alles, was mit Malerei zu tun hat, ist farbig und bunt, passend zum Frühlingsanfang“, so Schröder. Musikalisch umrahmt wurde das Ganze von Sarah Kim Hesse auf der Klarinette in Klavierbegleitung von Dimitre Bitterolf.

Im Anschluss stellte Karsten Noack, Mitarbeiter der ESN,. das Projekt Malwerk vor. „Es ist ein Ort, an dem Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen kommen, um kreativ zu sein. Es ist ein gemeinsamer Raum, in denen Menschen sich begegnen, die ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten im Alltag erleben“, sagte Karsten Noack.

Bilder mit Fantasie und viel Farbe

Das Malwerk ist eine Künstlergruppe aus Wernigerode unter Leitung von Künstler Korvin Reich. In wöchentlichen Workshops kommen Menschen mit geistiger Behinderung mit Studentinnen und Studenten der Hochschule Harz zusammen, um zu malen und zu gestalten. In der künstlerischen Arbeit steht die unmittelbare Erfahrung des Schaffens im Vordergrund.

Mit Fantasie, Mut und Vorstellungsvermögen gestalten die Menschen ihre Bilder. Freude und gegenseitige Wertschätzung bestimmen die Arbeit. Die Künstler malen alltägliche Erfahrungen und Erlebnisse und lassen dabei ihren Emotionen freien Lauf.

Alle Künstler sind sehr stolz auf ihre Werke. Einer von ihnen ist Andreas Schirrmeister, der sich vor allem der Rakeltechnik widmet. Das sind Arbeiten zwischen abstrakter und gegenständlicher Kunst. Entstanden ist dabei auch das Bild „Krokusse im Regen“. entstanden.

Jürgen Junge hingegen zeichnet lieber mit Stiften seine Bilder. Er interessiert sich für Außerirdische. Jana Wolff malt gern Tiere und Pflanzen. „Ich kenne mich auch sehr gut mit Tieren und Pflanzen aus“, meinte sie und deutete damit an, dass alles was sie in der Natur erlebt, zu Papier gebracht wird.