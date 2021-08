Kunst in der Sangerhäuser Marienkirche: Malereien und Collagen von Ines Buff

Sangerhausen/Breitungen/MZ - Nach längerer Corona-Pause gibt es wieder Kunst in der Sangerhäuser Marienkirche. Ab Freitag dieser Woche, 20. August, stellt der Kulturverein „Armer Kasten“ in der Ausstellung „Gen Z“ mit Ines Buff eine Künstlerin aus der Region vor, die bisher öffentlich wenig wahrgenommen wurde. „Die Ausstellung soll das nun ändern“, heißt es in einer Presseinformation des Vereins.

Die Malerin und Grafikerin Ines Buff, die seit 2016 im Südharzer Ortsteil Breitungen lebt, ist über Umwege zur bildenden Kunst gekommen. Sie hat eine Ausbildung in der Bekleidungstechnologie absolviert und unter anderem als Spielzeuggestalterin gearbeitet. „Die Welt der Puppen, der Tiere und der Kinder bietet ihr immer wieder geeignete Motive. In den Zeichnungen und Collagen experimentiert sie überdies auch mit Materialien und Techniken, die ihr aus der früheren beruflichen Zeit vertraut sind“, heißt es im Flyer zu der Ausstellung.

Sorge um die Zukunft der nachfolgenden Generationen

Den hat die Kunstwissenschaftlerin und frühere Vorsitzende des Verein „Armer Kasten“, Sigrun Dittmann, verfasst. In vielen ihrer realistisch angelegten Bilder seien „Menschen unserer Zeit wichtigster Bildgegenstand“. Sie werden in Stadtlandschaften, Innenräumen, auf dem Bahnsteig oder im Kirchenraum dargestellt und von gegenständlicher oder farblicher Symbolik umgeben. Dabei greift die Künstlerin zuweilen auf alte Metaphern zurück oder setzt heutige Gegenstände als solche ein. Die Arbeiten sind inhaltlich tiefgründig, ihre Aussagen vielschichtig. In allen ihren Bildern werden Fragestellungen oder Botschaften an den Betrachter gerichtet.

Der Titel der Ausstellung „GEN Z“ und das in der Ausstellung vertretene gleichnamige Gemälde wiesen nur auf eines der verschiedenen inhaltlichen Anliegen der Künstlerin hin: nämlich die Sorge um die Zukunft der nachfolgenden Generationen. Andere Themen, denen man in der Ausstellung begegnen werde, sind Natur und Umwelt, zwischenmenschliche Beziehungen, Glaube und Religion. „Es lohnt sich in jedem Fall, diese Ausstellung mit Neugier und wachem Blick zu besuchen“, wirbt der Verein. Buff hat sich in Breitungen ein kleines Atelier eingerichtet. Zuvor lebte sie in Thüringen und war dort beruflich tätig. Seit 2016 ist Ines Buff Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt. Ihre Arbeiten wurden bereits mehrfach in Ausstellungen gezeigt.

›› Die Schau in der Marienkirche wird am 20. August, 19 Uhr, in Anwesenheit der Künstlerin eröffnet. Sie ist bis 12. September von 13 bis 17 Uhr zu sehen.