Der Gemeinderat von Südharz wird voraussichtlich am Mittwoch darüber entscheiden. Die Gemeindeverwaltung unterbreitet einen Vorschlag.

Künftig Eintritt in Schloss Stolberg?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stolberg/MZ - Es wäre ein Novum: Künftig sollen Gäste, die im Stolberger Schloss das „Haus des Gastes“ besuchen wollen, Eintritt bezahlen. So sieht es ein Beschlussentwurf vor, über den der Gemeinderat von Südharz (Mansfeld-Südharz) in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, 26. Juli, 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Uftrungen entscheiden wird.