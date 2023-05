Die Kundgebung zum Tag der Arbeit am 1. Mai hat nicht so viele Teilnehmer angelockt wie von den Veranstaltern erhofft. Welche Themen bei der Veranstaltung zentral waren und eine Vermutung, wieso der gewünschte Andrang ausblieb.

Kundgebung zum 1. Mai in Sangerhausen noch mit Luft nach oben

Rote Nelken in der Rosenstadt

Sangerhausen/MZ - Auch in Sangerhausen sind am 1. Mai all jene zusammengekommen, die es mit den Gewerkschaften und Arbeitnehmerinteressen halten.