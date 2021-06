Krönung der Rosenkönigin im Sangerhäuser Rosarium mit Live-Musik und kleinem Programm

Sangerhausen - Aufgrund der Corona-Pandemie kann auch in diesem Jahr das traditionelle Berg- und Rosenfest im Europa-Rosarium Sangerhausen nicht stattfinden. „Die Rosenstadt GmbH plant aber ein nicht unbedeutendes Ersatzprogramm am Samstag, 26. Juni“, sagt Karin Thom, die Sprecherin der GmbH. Im Rahmen der Veranstaltung übernimmt Rosenprinzessin Angie I. aus den Händen der derzeitigen Sangerhäuser Rosenkönigin Tina I. Krone, Schärpe und Zepter und wird zur neuen Rosenkönigin gekrönt. Beide Majestäten waren coronabedingt ein Jahr länger als geplant im Amt.

Die neue Rosenprinzessin, von der Jury aus einem Kreis von insgesamt neun Bewerberinnen ausgewählt, wird ebenfalls an diesem Tag in ihr Amt eingeführt. Um wen es sich handelt, dazu hüllt sich die GmbH noch in Schweigen. Auf Grund der gesunkenen Infektionszahlen wurde es kurzfristig möglich, die Krönung der Majestäten öffentlich im Europa-Rosarium zu präsentieren. „Um mehr Gästen einen Blick auf die Rosen-Majestäten zu ermöglichen, wird dies auf dem Konzertplatz mitten im Rosengarten geschehen“, sagte Thom. Das moderierte Nachmittagsprogramm mit Live-Musik werde dem Rosenpark nach langer Zeit wieder kulturelles Leben einhauchen.

Normaler Eintritt im Rosarium

Auf den Eintritt in den Park wird an dem Nachmittag kein Aufschlag erhoben. „Es gibt also zum Normalpreis gleich dreifachen Genuss: Rosen-Majestäten, Kultur und Millionen duftender farbenprächtiger Rosenblüten“, warb Thom. Beginn der Veranstaltung ist 15 Uhr.

Erste Sangerhäuser Rosenkönigin mach der Wende war von 1991 bis 1993 Doreen Jäschke. Ihr folgten diese Majestäten ins Amt: Janet I., Anja I., Sissy I. Annika I., Stephanie I., Jessica I., Anika II., Juliane I., Mandy I., Lydia I., Saskia I., Antonia I., Doreen II., Sophia I:, Luisa I., Julia I. und schließlich Tina I. Lydia war 2011 die letzte Majestät, die für zwei Jahre als Rosenkönigin gewählt wurde. 2012 wurde mit Saskia erstmals eine Rosenprinzessin bestimmt, die sozusagen neben der Königin ein Jahr in die Majestätenschule geht, um ein Jahr später automatisch zur Königin gekrönt zu werden. (mz)