Kripo ermittelt nach Einbrüchen in Allstedt und Sangerhausen

Allstedt/Sangerhausen - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in eine Bäckereifiliale eingebrochen, die sich in einem Supermarkt in Allstedter Sophienstraße befindet. Die Täter hatten dazu nach MZ-Informationen gewaltsam die Tür geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Art kleinen Tresor, ein sogenanntes Wertgelass, mit Bargeld. Die Tat war gegen 5 Uhr bemerkt worden. Zur Höhe der Beute und zum angerichteten Sachschaden gibt es noch keine Angaben. Die Kriminaltechnik war bereits vor Ort und hat Spuren gesichert, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan.

