Zum Wahlforum der MZ am 30. Mai in Sangerhausen sind alle Bürger eingeladen, um mit Vertretern unterschiedlicher Parteien und Wählergemeinschaften ins Gespräch zu kommen.

Sangerhausen/MZ. - 22 Tage sind es noch bis zur Kreistagswahl, und damit dürfte der Wahlkampf nun in die heiße Phase eintreten. Über 300 Kandidaten wollen am 9. Juni einen der 48 Plätze im höchsten politischen Gremium des Landkreises ergattern.

Doch welcher Kandidat steht wofür, wo werden Prioritäten gesetzt und was soll so fortgesetzt oder anders gemacht werden? Alle diese Fragen werden sich die Wähler im Vorfeld ihrer Wahlentscheidung stellen.

Vertreter von Parteien und Wählergruppen eingeladen

Wir bei der MZ wollen Sie, liebe Leser, dabei unterstützen. Deshalb haben wir alle Kandidaten zu einem Wahlforum eingeladen. Stattfinden wir es am 30. Mai, 10 Uhr, vor der Lokalredaktion in Sangerhausen, Grauengasse 1c.

Eingeladen sind dabei je ein Vertreter aller Parteien oder Wählergruppen, die sich aktuell im Kreistag befinden – egal, ob mit derzeit neun Mitgliedern wie die CDU oder einem wie der Bauernverband. Damit kommen elf Kandidaten zusammen. Diese elf stellen sich den Fragen der Wähler. Vorbeikommen kann jeder, der mit einem oder mehreren Kandidaten ins Gespräch kommen oder eine konkrete Frage loswerden möchte.

Für all jene, die es nicht schaffen, in Sangerhausen vor Ort dabei zu sein, besteht die Möglichkeit, ihre Fragen an uns zu schicken. Wir stellen diese dann stellvertretend. Welche Kandidaten genau die einzelnen Parteien und Wählergemeinschaften vertreten, wird rechtzeitig in der MZ angekündigt.

›› Fragen bitte bis zum 29. Mai an: [email protected] oder telefonisch: 03464/54406169