Kreismusikschule MSH beschwört bei offenen Proben mit Filmmusik Kinobilder herauf

Mit viel Abstand und viel Leidenschaft probte die Junge Philharmonie am Sonntag im Ludowingersaal der Kreismusikschule in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Kreuze aus hellem Klebeband haften auf dem Parkett. An jedem Kreuz stehen ein Stuhl und ein Notenständer. Und dazwischen sind jeweils mindestens zwei Meter Abstand. Unter Corona-Bedingungen hat in diesem Jahr die Junge Philharmonie der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz geprobt. Ungewohnt, aber besser als nichts. „Wir wollten endlich mal wieder als Orchester zusammenkommen, nachdem im vorigen Jahr nichts möglich war“, sagt Laura Maeke, die schon vor Jahren als Musikschülerin die Proben als Konzertmeisterin mit organisiert hat.

Offene Proben zu den Klängen von „Herr der Ringe“ und „Fluch der Karibik“

Die Junge Philharmonie ist ein temporäres Ensemble. Musikschüler und auch Ehemalige aus ganz Mansfeld-Südharz treffen sich zu zwei intensiven Probenwochenenden und studieren ein Konzertprogramm ein, das sich jedes Mal um ein Thema dreht. 2020 sollte es Filmmusik sein, doch Corona kam dazwischen.

Jetzt, unter gelockerten Regeln, wollten die jungen Musiker es endlich wieder wissen. Nach einem ersten Probenblock im September trafen sie sich am Wochenende erneut im großen Ludowingersaal der Musikschule in Sangerhausen.

Der Konzentration und dem Eifer konnten die Abstände dabei nichts anhaben. Und auch nicht dem satten, vollen Orchesterklang. Zur Musik von „Herr der Ringe“ sah man vorm geistigen Auge die Gefährten in ihren Booten den Fluss Anduin hinabgleiten und das Reiterheer von Rohan über die Steppe donnern, die Klänge von „Fluch der Karibik“ beschworen Bilder der „Black Pearl“ auf tosender See und von wilden Entermanövern herauf. Erleben konnten das die Angehörigen der jungen Musiker während offener Proben. Ein Abschlusskonzert gab es diesmal nicht. Weil das Orchester nicht nur auf der Bühne, sondern auch im gesamten Parkettraum im Erdgeschoss verteilt saß, hätte man auf der Empore unter Wahrung der Abstände nur wenige Plätze besetzen können.

Vorbereitungen zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

Ihre wichtige Aufgabe hat die Probenarbeit für die Orchestermitglieder jedenfalls erfüllt: Mitzuerleben, wie man als kleiner Teil eines Ganzen Großartiges schaffen kann, das ist vor allem für die Jüngeren ein echter Motivationsschub.

Auf die Musikschüler warten unterdessen schon die nächsten Aufgaben. Am 15. November endet die Bewerbungsfrist für die neue Ausgabe des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“. Die Ausschreibung lässt in diesem Jahr Solisten mit Streichinstrument, Akkordeon, Schlagzeug und Gesang zu. Für die Ensemblewertung können sich vielfältige Gruppen zusammentun. So ist dieses Mal die Kategorie Klavier-Kammermusik dabei, in der sich drei bis fünf Leute in der Kombination Klavier mit zwei bis vier beliebigen Streich- oder Blasinstrumenten außer Blockflöte zusammentun können. „Aber auch in der Kategorie Klavier und ein Blasinstrument ist bei uns immer einiges möglich“, sagt Musikschulleiterin Peggy Bitterolf.

Zurzeit sei man am Planen. Die Lehrer können mit ihrer Erfahrung gut einschätzen, wer schon das Zeug hat, sich in diesen Wettbewerb zu trauen, und welche Stücke man für das Programm einstudieren könnte. Natürlich müssen auch die Schüler wollen - mit aller Konsequenz. „Wenn ich einmal die Anmeldung unterschrieben habe, sollte ich auch dranbleiben“, sagt Bitterolf.

In diesem Jahr hatten es drei Schüler der Kreismusikschule bis in das hochklassig besetzte Bundesfinale des Wettbewerbs geschafft und dort einen zweiten und zwei dritte Preise erreicht.