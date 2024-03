Sangerhausen/MZ. - Bereits seit sechs Jahren finden die Kreativmärkte zweimal pro Jahr in der Sangerhäuser Bahnhofshalle statt, die Astrid Sanders organisiert. Hunderte Besucher sind zumeist dabei, so auch an diesen Wochenende, an dem Sanders zwei Tage lang zum Schauen und Kaufen beim Frühjahrs-Kreativmarkt einlud. Die Organisatorin war mit der Resonanz sehr zufrieden.

Osterdeko, Bilder und mehr

Es gab viel zu sehen für die Besucher, die nicht nur aus Sangerhausen kamen, sondern beispielsweise auch aus Berga oder Bad Frankenhausen im benachbarten Thüringen. Begeistert waren die Gäste vor allem von den angebotenen Osterdekorationen.

Waltraud Kürschner war eine der Anbieterinnen. Die 76-jährige Sangerhäuserin bastelt aus Leidenschaft. „Ich habe schon Decken und Blumen gehäkelt, stelle Leuchten in verschiedenen Größen her und fertige Blumengestecke mit Rosen auf Wunsch an.

Jetzt sind es natürlich Osterdekorationen wie zum Beispiel Ostereier mit Bordüren oder Osterkränze“, sagte die Rentnerin. Sie selbst schmückt ihr großes Fenster zu Hause dem Anlass entsprechend immer wieder mit neuen Dekorationen.

Andrea und Frank Kinzel aus Edersleben hatten neben zahlreichen Osterdekorationen aus Stoff etwas Ausgefallenes zu bieten: nämlich Bilder aus Strandgut. „Die Bilder wurden mit Glasscherben gestaltet. Das sind Scherben von Glasflaschen, die wir in unserem Urlaub in Dänemark am Strand gesammelt haben.

Die Form der Scherben entstand durch Ebbe und Flut“, erklärt Frank Kinzel. Für eines dieser Bilder begeisterte sich Kundin Simone Schäfer. Sie war gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Andreas Gottschalk zum Bahnhof gekommen und hatte ihren vierjährigen Enkel Josef sowie Uroma Waltraud dabei.

Kreatives aus Naturmaterialien

Mandy Hartmann aus Sangerhausen bot unter anderem Gestecke aus Naturmaterialien an. „Seit mein Sohn nicht mehr zu Hause wohnt, habe ich mir einen Hund angeschafft. So bin ich viel draußen unterwegs“, sagte sie.

Dort habe sie viele Naturmaterialien entdeckt, aus denen sie versuche, etwas Kreatives zu machen. So hat Hartmann Tannenzapfen gesammelt, aber auch Beeren, Moos und kleine Zweige. Zudem besorgte sie sich Wachteleier und sammelte Federn von Vögeln.

Aus den Materialien stellt sie dann die Gestecke her, die viele Kunden an ihren Stand lockten. Zu ihnen gehörten auch Beate Pabst und Jana Froéschen aus Sangerhausen.

„Ich bin zum ersten Mal auf einem Markt“

Aus dem Haushalt von Ute Mayer aus Liedersdorf ist die Nähmaschine nicht mehr wegzudenken. Viele Stunden arbeitet die 60-Jährige damit und stellt die unterschiedlichsten Produkte her, die sie auch zum Kreativmarkt anbot. „Ich bin zum ersten Mal auf einem Markt und sehr zufrieden. Mit so viel Resonanz habe ich gar nicht gerechnet“, sagte sie.

Im Vorfeld sei es für sie schwer gewesen zu entscheiden, welche Stoffe sie für ihre Angebote auswählen solle. „Jetzt weiß ich, was die Leute mögen“, berichtete die Liedersdorferin, die unter anderem mit sogenannten Leseknochen einen noch nicht so bekannten Artikel im Angebot hatte.

„Der Knochen kann als Relaxkissen genutzt werden. Ich selbst lese viel und gern. Ich bin bei Youtube auf ein Schnittmuster gestoßen und habe es ausprobiert“, sagte Mayer. Insbesondere ihre Leseknochen mit maritimen Mustern waren schnell vergriffen.