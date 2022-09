Krawall und Drohungen am Sangerhäuser Markt - Polizei schafft Störenfriede weg

Gleich zweimal musste die Polizei auf den Markt in Sangerhausen anrücken. Eine Gruppe Männer sorgte lautstark für Ärger.

Sangerhausen/MZ - Eine Gruppe von Männern hat am frühen Dienstagmorgen auf dem Marktplatz in Sangerhausen so lautstark für Ärger gesorgt, dass gleich zweimal die Polizei anrückte.