Die Behinderungen am Sangerhäuser Kornmarkt sollen demnächst wieder aufgehoben werden. Nach Angaben des Wasserverbands Südharz ist der Schaden am Kanalnetz bereits beseitigt.

Kornmarkt soll im Laufe des Donnerstags wieder frei sein - offenbar Schaden bereits beseitigt

Sangerhausen/MZ. - Gute Nachricht für Anwohner und Besucher der Sangerhäuser Innenstadt: Wie der Wasserverband „Südharz“ auf MZ-Anfrage mitteilte, kann der wegen einer Fahrbahnabsenkung gesperrte Kornmarkt im Laufe des morgigen Donnerstags wieder für Fahrzeuge freigegeben werden.

Arbeiter beseitigen Schadstelle am Abwasserkanal

„Es wurde nach mir vorliegender Information eine Schadstelle im Kanal beseitigt“, sagte Verbandsgeschäftsführerin Jutta Parnieske-Pasterkamp nach Rücksprache mit dem zuständigen Meisterbereich Abwasser.

Pflaster hatte sich plötzlich gesenkt

Der Kornmarkt musste am vergangenen Samstag gesperrt werden, nachdem sich in Höhe des dortigen Kinos das Granitpflaster plötzlich gesenkt hatte. Im Zentrum der Kreisstadt hatte es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach ähnliche Schäden gegeben. Ursache dafür waren dabei zumeist Defekte an Regen- oder Schmutzwasserkanälen.