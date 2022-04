Konzertkalender für die Sangerhäuser Kirchen in diesem Jahr gut gefüllt

Sangerhausen/MZ - Zwei Jahre lang waren die Veranstaltungskalender äußerst dünn bestückt - mit langen Durststrecken, in denen gar nichts los sein durfte. Jetzt aber trauen sich alle wieder zu planen. Auch die Konzertsaison in den Sangerhäuser Kirchen wartet in diesem Jahr mit einem reichhaltigen Angebot auf. Schon jetzt stehen 20 Konzerte fest, das erste ist am Sonntag über die Bühne gegangen.