Können Rotmilan und Co. den Windpark nahe Riestedt verhindern?

Riestedt/MZ - Die Pläne, zwischen Riestedt und Sangerhausen möglicherweise einen Windpark zu errichten, bekommen massiven Gegenwind. Naturschützer und Jäger wenden sich strikt gegen das Projekt. So haben Mitarbeiter der Landesreferenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt erst vor drei Tagen eine sogenannte Wochenstube der Fledermausart „Kleine Armsegler“ in einem Bereich des Biosphärenreservats „Karstlandschaft Südharz“ entdeckt, das direkt an das geplante Vorranggebiet für Windenergie anschließt.

