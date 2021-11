Kompromiss für Ostsiedlung in Sangerhausen: Teil vom Sportplatz soll erhalten bleiben

Der Sportplatz in der Ostsiedlung in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - In Sachen der geplanten Neubebauung der Sangerhäuser Ostsiedlung gibt es jetzt einen weiteren Kompromissvorschlag der Stadtverwaltung. Nach MZ-Informationen sieht er offenbar so aus, dass nur noch ein kleiner Teil des dortigen Sport- und Festplatzes bebaut werden soll. Die Stadtverwaltung bestätigte den Vorschlag. Es sei der mittlerweile dritte, der den Anwohnern vorgelegt worden sei, teilte Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) mit. Die Stadtverwaltung ging aber auch auf Nachfrage nicht auf nähere Details wie der künftigen Größe des Sportplatzes ein.

Klares Ziel sei jedoch, die Interessen der Bauwilligen, der bereits dort Wohnenden und der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) unter einen Hut zu bringen, so Strauß. Das weitere Vorgehen soll in der nächsten Stadtratssitzung am 9. Dezember sowie zuvor in den Ausschüssen beraten werden. Dem Stadtrat werde zur Dezember-Sitzung ein Beschluss zur Auslegung eines Bebauungsplans (B-Plan) für die Siedlung vorgelegt, hieß es. Im Lauf des weiteren B-Plan-Verfahrens könnten Einwände gegen das Projekt vorgebracht werden. Darüber müssen dann die Stadträte befinden.

Sangerhäuser Bürgerinitiative spricht von „kleinem Erfolg“

Ziel der Stadt ist es, die alte Bergarbeitersiedlung mit Einfamilienhäusern neu zu bebauen. So sollen unter anderem Freiflächen wieder genutzt werden, die durch den Abriss zahlreicher Wohnblöcke nach der Wende entstanden waren. Das Bauland will die Stadt jungen Familien zur Verfügung stellen. Die SWG will dazu die ihr gehörenden Grundstücke an die zahlreich vorhandenen Bauwilligen veräußern.

Örny Lindau, der Sprecher der Bürgerinitiative Ostsiedlung, sprach von einem „kleinen Erfolg“. Die Mitglieder der Initiative hatten fast 600 Unterschriften für den Erhalt des Sportplatzes gesammelt. Er sei erstmal froh, das nun offenbar wenigstens schon mal ein Kleinfeldplatz erhalten werden könne. Nach seiner Kenntnis solle nur noch etwa ein Drittel des Platzes bebaut werden. Die Initiative will nun bei einer Versammlung in den nächsten Tagen ihr weiteres Vorgehen besprechen.