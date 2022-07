Kommt „Action“ nach Sangerhausen?

Niederländische Billigkette ist angeblich an früherer Netto-Filiale in Südwest interessiert.

Immer Andrang: Das Bild stammt von der Eröffnung einer Action-Filie in Dessau-Roßlau.

Sangerhausen - Das Internet ist voll von positiven Reaktionen. Angeblich zieht der Nonfood-Discounter „Action“, der für seine Billigpreise für alles außer Lebensmittel bekannt ist, ab Ende Oktober in die leerstehende frühere Netto-Filiale an der Ecke Koenen-/Liebknechtstraße in Sangerhausen-Südwest. Viele freuen sich, dass sie dann nicht mehr nach Nordhausen fahren müssen, wo es bereits seit längerem einen Ableger der aus den Niederlanden stammenden Kette gibt. Die Nachricht von der bevorstehenden Neueröffnung geht angeblich auf den Leiter des Expansionsteams bei „Action“ zurück.