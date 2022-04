Knirpse aus dem Stolberger Kindergarten „Harzzwerge“ helfen beim Pflanzen

Stolberg/MZ - Emil hat seinen sechsten Geburtstag am Montag in der Stolberger Kita „Harzzwerge“ (nach-)gefeiert - und etwas Besonderes erlebt. Denn zusammen haben die Kinder zwei Rotbuchen im nahe gelegenen Harzgarten gepflanzt. Genau am Tag des Baumes. „Der wird schon seit 1952 am 25. April in Deutschland begangen“, sagt Eberhard Nothmann, der bei der Pflanzaktion dabei war und Vorsitzender vom Verein „Unser Wald“ in Mansfeld-Südharz ist. „Damals hat Bundespräsident Theodor Heuss den ersten Baum des Jahres in Bonn gepflanzt, einen Bergahorn.“