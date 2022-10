Knapp 400 Menschen protestieren in Sangerhausen gegen die Politik der Bundesregierung

Beim Marsch durch die Stadt am Montagabend bleibt es friedlich. Teilnehmer berichten von ihren Motiven für den Protest.

Auch an diesem Montag protestierten Hunderte Sangerhäuser gegen die Politik der Bundesregierung.

Sangerhausen/MZ - Am Montagabend haben sich in Sangerhausen knapp 400 Menschen versammelt, um durch die Stadt zu spazieren und dabei gegen die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Damit waren es dieses Mal weniger als in der Woche zuvor, als die Teilnehmer noch zwischen 400 und 600 Personen ausgemacht hatten. Dies könnte allerdings mit dem Wetter zu tun gehabt haben, da es kurz vor Beginn der Versammlung regnete.