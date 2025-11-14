Den Gästen des Schlosshotels Wallhausen wird Feuerzangenbowle mit „Schulessen“ serviert. Karten für dieses besondere Dinner sind noch zu haben.

Wallhausen - „Nur einen winzigen Schluck“, heißt es am Donnerstag, 20. November, ab 18.30 Uhr im Schloss Wallhausen. Wer kennt diesen berühmten Satz aus dem Film „Die Feuerzangenbowle“ nicht? Es geht zurück in die „gute alte Zeit“. Was passt besser in die kalte Jahreszeit, als vor einem wärmenden Ofen mit einem Getränk, das auch die Zunge löst, wie die Feuerzangenbowle? Da kann man schon mal ins Schwärmen kommen, zum Beispiel über die Schulzeit.