Familienleben in Sachsen-Anhalt Kitas sind Landes-Spitze - Wie Familien in MSH ihre Lage bewerten und was dagegen schlecht läuft

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Was dabei Familien in Mansfeld-Südharz gut und schlecht finden und wo der Landkreis sogar Landesspitze ist.