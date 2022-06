Kita in Othal spart sich über drei Jahre hinweg ein Supergerüst für den Spielplatz zusammen

Die neue Bewegungsstrecke auf dem Spielplatz der Kita in Othal wird jeden Tag gut genutzt.

Othal/MZ - Auf schöne Dinge muss man meist etwas länger sparen. Umso besser, wenn es dann endlich so weit ist. Diese Erfahrung haben jetzt auch die Mädchen und Jungen in der Kita „Bauernhaus für Kinder“ in Othal gemacht.