Kommunalpolitik Kita in Gonna, Goldener Saal und Brückenneubau - Das waren die Themen im Sangerhäuser Stadtrat

Auf der Tagesordnung des Stadtrates in Sangerhausen standen einige Themen: So wurde die Schließung der Awo-Kita in Gonna, der Brückenneubau am Lindendamm, sowie die Gebühren für den Goldenen Saal diskutiert.